Chiara Valerio chi è: marito, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera della scrittrice

Chi è Chiara Valerio: marito, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera della scrittrice. Chiara sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Propaganda Live, in prima serata su La7.

Dove e quando è nata, età, peso e altezza di Chiara Valerio

Chiara Valerio è una scrittrice, traduttrice, curatrice editoriale, direttrice artistica e conduttrice radiofonica italiana. E’ nata il 3 marzo 1978 (età 43 anni), Scauri. Non abbiamo informazioni sul suo peso e sulla sua altezza.

Il marito e i figli, la vita privata di Chiara Valerio

Chiara Valerio è molto attiva sia dal punto di vista editoriale che da quello televisivo però non sappiamo praticamente nulla della sua vita privata. E’ impossibile avere informazioni sulle sue relazioni sentimentali e sui figli. In tv e sui social parla unicamente della sua professione.

La carriera di Chiara Valerio

Ha scritto per il teatro e per la radio, ha collaborato con Il Sole 24 Ore e l’Unità e con la trasmissione culturale di Rai 3 Pane quotidiano. Per Nottetempo ha diretto la collana narrativa.it, dedicata agli scrittori emergenti.

Con Nanni Moretti, Valia Santella e Gaia Manzini ha scritto il soggetto di Mia madre, mentre con Gianni Amelio e Alberto Taraglio ha scritto il soggetto de La tenerezza. Nel 2017 si è dimessa dall’incarico di direttrice culturale della fiera del libro milanese “Tempo di libri”. Dal 2018 è editor-in-chief del settore “narrativa italiana” presso l’editore Marsilio, per il quale ha ideato la collana PassaParola.

Come scrive Wikipedia, con Anna Antonelli, Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini cura il programma Ad alta voce di Rai Radio 3, rete sulla quale conduce la rubrica L’isola deserta. Scrive per Vanity Fair e per il mensile Amica. Dal 2020 collabora con il quotidiano Domani, dal 2021 con La Repubblica. È stata ospite della trasmissione Propaganda Live di LA7.