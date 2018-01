ROMA – Quella crisi tanto chiacchierata tra Tina Cipollari e Chicco Nalli era vera. Dopo la bufera scatenata dalla notizia della separazione, per la prima volta l’hairstylist è uscito allo scoperto e ha detto come stanno le cose.

“Da un po’ di tempo le cose non andavano come dovevano ma abbiamo provato a resistere per amore dei nostri figli” ha raccontato a Radiochat.it, confermando quanto l’ex moglie si era già premurata di sottolineare: “Da persone adulte e in piena serenità, avendo ponderato le varie ipotesi, abbiamo deciso di separarci. Al momento siamo separati in casa e fortunatamente posso ancora stare vicino ai miei tre figli: Mattias di 14 anni, Francesco di 11 e Gianluca di 10, che pur non accettando di buon grado la decisione dei genitori, hanno finito per comprenderla”. Nonostante il momento molto difficile, la vita professionale va molto bene: “È un momento molto particolare e cerco di distrarmi concentrandomi sul mio lavoro che fortunatamente va a gonfie vele”.

“Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che mi seguono si social che mi stanno inondando di messaggi di solidarietà, tanti messaggi anche dall’estero, soprattutto dalla Spagna, dove mi chiedono anche se parteciperò a Supervivientes, aggiungendo che vorrebbero vedere una persona come loro, semplice e lavoratrice, alle prese con le difficoltà di sopravvivere su un isola deserta”.

È lo stesso parrucchiere dei vip a ventilare l’ipotesi che ci sono delle trattative in corso che potrebbero portarlo finalmente a prendere parte a un’avventura per la quale si sente tagliato. “Per il momento – ha spiegato Nalli – non posso svelarvi nulla se non che forse partecipare all’edizione spagnola dell’Isola sarebbe per me, mai come in questo momento, un modo per riflettere sull’accaduto e, come detto in passato, per ritrovare me stesso”.

La conferma di Nalli arriva poco tempo dopo quella della Cipollari. Fu proprio Tina a comunicare la separazione in corso. Intervistata dal settimanale DiPiù, la donna confermò di avere a lungo lottato pur di salvare il suo matrimonio, purtroppo senza sortire i risultati sperati: “Abbiamo lottato fino all’ultimo, ma ora dico a me stessa: forse è meglio così, perché non potevamo andare più avanti. La fine del mio matrimonio con Kikò non è dovuto a terzi incomodi, nella mia vita non c’è nessuno. Dopo tanti tira e molla, momenti di alti, momenti di bassi e periodi di riflessione, mi sono separata legalmente da mio marito. È stata una decisione sofferta”.