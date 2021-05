Chloe Facchini chi è, età, altezza, fidanzato, figli, vita privata, La Prova del cuoco, Riccardo Facchini, coming out, vero nome, biografia e carriera (il coming out su Instagram)

Chi è Chloe Facchini età, altezza, fidanzato, figli, vita privata, La Prova del cuoco, Riccardo Facchini, vero nome, biografia e carriera della chef televisiva. Chloe è tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno. Trasmissione televisiva di Rai 1 condotta da Serena Bortone dalle ore 14:00.

Dove e quando è nata, età, altezza, vero nome e biografia di Chloe Facchini

Chloe è nata 41 anni fa a Bologna. Non abbiamo informazioni sul suo peso e sulla sua altezza ma sappiamo che, prima di cambiare sesso, si chiamava Riccardo Facchini. Al momento Chloe è una delle chef più popolari della televisione italiana grazie alle trasmissione Rai “La Prova del cuoce” e “E’ sempre mezzogiorno”.

Il fidanzato, i figli: vita privata di Chloe Facchini

Sappiamo poco della sua vita privata ma dovrebbe essere fidanzata. Non dovrebbe essere né sposata, né avere figli. Nemmeno quando si chiamava Riccardo Facchini. Ma, ripeto, sappiamo poco della sua vita privata perché è molto riservata. Preferisce parlare di cucina.

Chloe Facchini, la popolarità grazie a La Prova del cuoco

Chloe è una delle chef più apprezzate dal pubblico televisivo della Rai e non solo. Infatti è molto brava anche a comunicare attraverso i social network. Ad ogni modo, ha raggiunto la popolarità grazie alle trasmissione tv della Clerici “La Prova del cuoco” e “E’ sempre mezzogiorno”. Ogni giorno, propone ricette di alta cucina, da leccarsi i baffi.

Il coming out via Instagram di Chloe Facchini

Come detto, la chef è nata come Riccardo Facchini. Ad un certo punto, ha deciso di cambiare sesso perché non si trovava più a suo agio nel suo vecchio corpo. La sua decisione, è stata comunicata ai fan attraverso un post su Instagram che potete vedere nella foto dell’articolo.