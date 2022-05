Christian Abbiati chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figlia, vita privata, Instagram, biografia e carriera. Il dirigente sportivo ed ex calciatore Christian Abbiati è la vittima di uno scherzo organizzato da Le Iene. Il programma è in onda questa sera 25 maggio su Italia 1 dalle 21:20.

Dove e quando è nato, età, biografia di Christian Abbiati

Christian Abbiati è nato ad Abbiategrasso l‘8 luglio del 1977. Ha 44 anni. Comincia a giocare nel 1988 all’età di 11 anni nell’Aurora OSGB, formazione parrocchiale della città di Abbiategrasso, per poi passare all’Atletic Trezzano, all’Assago e al Corsico. Nel 1994 viene prelevato dal Monza, dove gioca una sola partita in campionato, per poi passare al Borgosesia. Torna al Monza nel 1996.

Moglie, figlia, Instagram, vita privata di Christian Abbiati

L’ex calciatore è molto riservato riguardo alla sua vita privata. E’ sposato con una donna di nome Stefania e ha una figlia, Giulia, nata nel 2000 e che oggi lavora come speaker radiofonica. Profilo Instagram: @abbiati32official.

Abbiati è un grande appassionato di moto e in particolare di Harley Davidson: ne ha tre e una con il numero 32 sul serbatoio. Recentemente l’ex portiere ha aperto Gate32, una concessionaria milanese Harley Davidson.

La carriera di Christian Abbiati

Abbiati passa al Milan nel 1998, debuttando in Serie A l’anno successivo all’età di 21 anni. Viene scherato da Alberto Zaccheroni per diverse partite al posto di Sebastiano Rossi. Nel 1999 fa anche il suo esordio in Champions League nella partita pareggiata contro il Chelsea. Abbiati perde poi la titolarità al Milan a causa dell’ottimo rendimento del collega Dida. Nel 2005 passa in prestito alla Juventus per sostituire Gianluigi Buffon, infortunatosi alla spalla. Seguono per Abbiati altri due prestiti, quello al Torino e quello all’Atletico Madrid, per poi tornare al Milan nel 2008 dove conclude la sua carriera nel 2016.

Durante la sua militanza nel Milan, Abbiati ha conquistato tre scudetti, una Coppa Italia, due Supercoppe italiane, una Champions League e una Supercoppa europea. È il portiere con più presenze nella storia del Milan.

