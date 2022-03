Christian De Sica chi è, età, dove è nato, moglie, figli, vita privata, genitori e biografia

Chi è Christian De Sica: età, dove è nato, moglie, figli, vita privata, genitori, biografia e carriera dell’attore tra gli ospiti della puntata odierna di Domenica In, in onda su Rai1.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Christian De Sica

Christian De Sica è nato a Roma il 5 gennaio del 1951. Ha 71 anni. E’ figlio del regista e attore Vittorio De Sica e dell’attrice spagnola María Mercader. Aveva un fratello maggiore, Manuel De Sica (1949-2014), e una sorellastra, Emi (1938-2021). Studia a Roma conseguendo la maturità classica al Collegio Nazareno (dov’era compagno di banco di Carlo Verdone). Finite le scuole va in Venezuela a lavorare in un albergo, ed è proprio lì che muove i primi passi da artista.

Si iscrive nel 1970 alla Sapienza – Università di Roma, senza però terminare gli studi presso la facoltà di Lettere. Inizialmente attratto dalla musica, nel 1972 entra a far parte come cantante de “La pattuglia azzurra”, gruppo di cui faceva già parte Massimo Boldi, e l’anno seguente partecipa al Festival di Sanremo cantando Mondo mio, ma i risultati non proprio soddisfacenti lo convincono a seguire le orme paterne e a dedicarsi al cinema.

La carriera

De Sica è attivo sul piccolo e grande schermo fin dagli anni settanta. Nei decenni successivi raggiunge la popolarità grazie alla partecipazione a numerose commedie di successo, in particolare i cosiddetti cinepanettoni. Il primo a cui partecipa è Vacanze di Natale nel 1983.

Neri Parenti lo ingaggiò assieme a Massimo Boldi, diventando così la coppia simbolo delle commedie natalizie. Riprende la serie dei cinepanettoni con Vacanze di Natale ’90 (1990) e Vacanze di Natale ’91 (1991), entrambi diretti da Enrico Oldoini. Dopo la separazione artistica da Massimo Boldi, nel 2006 torna nella sale con un nuovo cinepanettone diretto da Neri Parenti: Natale a New York. Nel 2018, dopo 13 anni di separazione torna sul grande schermo assieme a Massimo Boldi con un nuovo film dal titolo Amici come prima. Il 13 dicembre 2020 esce il nuovo film con Boldi, intitolato In vacanza su Marte. In uscita, il film di Alessandro Siani (con Diletta Leotta) “Chi ha incastrato Babbo Natale” dove De Sica veste i panni di un vecchio e panciuto Babbo Natale.

La moglie e i figli, la vita privata di Christian De Sica

Precedentemente fidanzato con l’attrice Isabella Rossellini, è sposato dal 1980 con Silvia Verdone, sorella di Carlo che ha avuto modo di conoscere quando loro due erano compagni di classe. L’attore ha dichiarato di essersi picchiato con Carlo Verdone quando questi ha scoperto la sua relazione con la sorella. Dal matrimonio sono nati due figli: Brando, regista, e Maria Rosa, costumista. De Sica vive con la moglie a Roma.