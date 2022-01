Christian De Sica chi è: età, dove e quando è nato, moglie, figli vita privata, padre, quanto guadagna, malattia. Christian De Sica è tra gli ospiti in studio a Domenica In, oggi 2 gennaio.

Dove e quando è nato, età, famiglia, biografia di Christian De Sica

Christian De Sica è nato a Roma il 5 gennaio del 1951. Ha 70 anni, è del segno zodiacale del Capricorno e sta per compierne 71. E’ figlio del regista e attore Vittorio De Sica e dell’attrice spagnola María Mercader. Aveva un fratello maggiore, Manuel De Sica (1949-2014), apprezzato compositore di colonne sonore che ha anche un trascorso nella musica beat anni Sessanta. Studia a Roma conseguendo la maturità classica al Collegio Nazareno. Aveva una sorellastra, Emi (1938-2021), nata dal precedente matrimonio di suo padre Vittorio con l’attrice Giuditta Rissone.

De Sica si iscrive nel 1970 alla Sapienza – Università di Roma, senza però terminare gli studi presso la facoltà di Lettere. Inizialmente attratto dalla musica, nel 1972 entra a far parte come cantante de La pattuglia azzurra, gruppo di cui faceva già parte Massimo Boldi. L’anno successivo partecipa al Festival di Sanremo cantando Mondo mio, ma i risultati non proprio soddisfacenti lo convincono a seguire le orme del padre e a dedicarsi al cinema.

Moglie, figli, dove vive, curiosità, vita privata di Christian De Sica

De Sica ha avuto una relazione con Isabella Rossellini. E’ sposato dal 1980 con Silvia Verdone, sorella minore di Carlo. L’attore ha dichiarato di essersi picchiato con Carlo Verdone quando questi ha scoperto la sua relazione con la sorella. I due attori erano compagni di classe e amici, prima di diventare cognati. All’inizio, malgrado la lite con Carlo Verdone, De Sica era poco convinto dell relazione con Silvia Verdone. Poi si è ricreduto e dal matrimonio sono nati due figli: Brando, regista, e Maria Rosa, costumista. De Sica vive con la moglie a Roma.

Uno dei suoi idoli è Frank Sinatra, che ha avuto modo di conoscere durante un viaggio di lavoro insieme a suo padre. De Sica è cittadino onorario dell’isola di Capri. Massimo Boldi, amico e collega, ha scritto una lettera a Chi dove ha dichiarato che il loro allontanamento professionale dopo aver fatto molti cinepanettoni insieme, sarebbe dovuto alla moglie di De Sica, Silvia Verdone. Tuttavia nel 2018 i due sono tornati insieme sul grande schermo con il film Amici come prima.

Quanto guadagna Christian De Sica

L’attore ha rivelato di aver sofferto di problemi economici in passato, rivelando inoltre la passione del padre per il gioco d’azzardo: “Mio padre era un giocatore, si giocava tutto. Non ci ho sofferto, alla fine si è divertito e ha fatto bene. Mi ha lasciato tante altre cose. Lui diceva di goderci ogni istante della nostra vita perché passa”.

Per le produzioni cinematografiche il guadagno di De sica è di mezzo milione di euro. Per la sua presenza in televisione a Striscia la notizia l’attore ha guadagnato 30mila euro a puntata, per un totale di 180mila euro a settimana.

La carriera di Christian De Sica

De Sica è attivo sul piccolo e grande schermo fin dagli anni settanta. Nei decenni successivi raggiunge la popolarità grazie alla partecipazione a numerose commedie di successo, in particolare i cosiddetti cinepanettoni. Il primo a cui partecipa è Vacanze di Natale nel 1983.

La malattia

Anche Christian De Sica è stato colpito dal covid. Lo ha dichiarato durante un’intervista al Messaggero a novembre del 2020: “Il maledetto Covid-19 ha colpito anche me (…). Ringraziando Dio me la sono cavata con una febbriciattola e debolezza diffusa”. Per fortuna ha avuto solo una forma lieve e non c’è stato bisogno del ricovero in ospedale. De Sica ha voluto farlo sapere per sensibilizzare e per spiegare che bisogna stare attenti.