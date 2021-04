Christian De Sica chi è, età, moglie, figli, vita privata dell’attore ospite di Oggi è un altro giorno

Chi è Christian De Sica, età, moglie, figli, vita privata e carriera dell’attore ospite di Oggi è un altro giorno. Christian De Sica infatti è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì nel primo pomeriggio su Rai Uno.

Età e biografia di Christian De Sica

Christian De Sica nasce a Roma il 5 gennaio del 1951 e ha da poco compiuto 70 anni di età. Figlio del regista e attore Vittorio De Sica e dell’attrice spagnola María Mercader, è attivo sul piccolo e grande schermo fin dagli anni settanta. Nei decenni successivi raggiunge la popolarità grazie alla partecipazione a numerose commedie di successo, in particolare i cosiddetti cinepanettoni, nei quali ha formato un’affiatata coppia comica con Massimo Boldi fino al 2005, riprendendola in seguito nel 2018.

Figlio d’arte, il fratello maggiore era Manuel De Sica (1949-2014), apprezzato compositore di colonne sonore. Studia a Roma, conseguendo la maturità classica al Collegio Nazareno. È il nipote materno di Ramón Mercader, agente segreto stalinista ed assassino di Lev Trockij. Aveva una sorellastra, Emi (1938-2021), nata dal precedente matrimonio di suo padre Vittorio con l’attrice Giuditta Rissone.

La carriera di Christian De Sica

Finite le scuole superiori (dov’era compagno di Carlo Verdone) va in Venezuela a lavorare in un albergo, ed è proprio lì che muove i primi passi da artista. Si iscrive nel 1970 alla Sapienza – Università di Roma, senza però terminare gli studi presso la facoltà di Lettere. Inizialmente attratto dalla musica, nel 1973 partecipa al Festival di Sanremo cantando Mondo mio, ma i risultati non proprio soddisfacenti lo convincono a seguire le orme paterne e a dedicarsi al cinema.

Dopo diversi ruoli negli anni 70, negli anni 80 arriva la consacrazione cinematografica di Christian De Sica. De Sica diventa protagonista in Sapore di mare, diretto da Carlo Vanzina, assieme a Jerry Calà e Marina Suma. Il film esce nel 1983 e il successo al botteghino è notevole. Nello stesso anno De Sica torna al fianco di Calà e anche di un giovane Claudio Amendola in Vacanze di Natale, primo cinepanettone da lui interpretato, sempre diretto da Vanzina e prodotto da Luigi e Aurelio De Laurentiis.

A quei tempi si era distinto per la sua notevole capacità recitativa e fu Neri Parenti che, firmato un contratto con la Filmauro, lo ingaggiò assieme a Massimo Boldi, diventando così la coppia simbolo delle commedie natalizie sopra citate. Altre interpretazioni di rilievo della seconda metà degli anni 1980 sono Grandi magazzini (sempre del 1986), di Castellano e Pipolo, Compagni di scuola (1988), che lo vide collaborare nuovamente con Carlo Verdone, e Fratelli d’Italia (1989), che segnò l’inizio della collaborazione in pianta stabile con Neri Parenti.

Gli anni 90 e i cinepanettoni

Riprende la serie dei cinepanettoni con Vacanze di Natale ’90 (1990) e Vacanze di Natale ’91 (1991), entrambi diretti da Enrico Oldoini. Le due pellicole ottengono un ottimo riscontro al botteghino italiano, e la coppia Boldi-De Sica continua a collaborare attivamente sul grande schermo in commedie celebri come Anni 90 (1992) e Anni 90 – Parte II (1993) ancora di Oldoini. S.P.Q.R. – 2000 e ½ anni fa (1994), A spasso nel tempo (1996), A spasso nel tempo – L’avventura continua (1997) e Vacanze di Natale 2000 (1999) di Vanzina; Paparazzi (1998), Tifosi (1999) e Body Guards – Guardie del corpo (2000) di Neri Parenti.

Nel 1990 Christian De Sica esordisce anche come regista con Faccione: grazie a questo film, ottiene la candidatura al David di Donatello come miglior regista esordiente. Nel 1991 dirige e interpreta Il conte Max, omaggio al cinema del padre e di Mario Camerini. De Sica prosegue come regista di sé stesso in Ricky & Barabba (1992), Uomini uomini uomini (1995), 3 (1996), Simpatici e antipatici (1998) e The Clan (2005).

Moglie, figli e vita privata di Christian De Sica

Precedentemente fidanzato con l’attrice Isabella Rossellini, è sposato dal 1980 con Silvia Verdone, sorella di Carlo, dalla quale ha avuto due figli: Brando, regista, e Maria Rosa, costumista. È inoltre zio del regista Andrea De Sica, figlio di Manuel. È stato nominato cittadino onorario dell’isola di Capri.