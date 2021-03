Christiane Filangieri chi è: età, altezza, marito, figli e vita privata dell’attrice ospite di Oggi è un altro giorno

Chi è Christiane Filangieri, età, altezza, marito, figli, vita privata e carriera dell’attrice ospite di Oggi è un altro giorno. L’attrice Christiane Filangieri è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda dal lunedì al venerdì nel primo pomeriggio su Rai Uno.

Christiane Filangieri chi è, età, altezza e biografia

Christiane Filangieri di Candida Gonzaga nasce a Wurzburg in Baviera il 21 agosto del 1978 e ha 42 anni di età. Ne compirà 43 il prossimo agosto. Christiane Filangieri è un’attrice ed ex modella e ha una altezza di 6 centimetri. Di origini nobiliari (Filangieri di Candida Gonzaga), è nata in Germania. Suo padre Antonio (1924-2002) è stato un esploratore e filantropo che ha raccolto nel palazzo di famiglia, a San Potito Sannitico, diversi oggetti degli indios dell’Amazzonia e del Mato Grosso.

Sua madre, Elisabeth Felkel, boema nata a Praga nel 1938, città che dovette abbandonare con la famiglia durante la seconda guerra mondiale, è un’apprezzata pittrice di icone russe. Sua sorella Yvonne Carolina ha vissuto da bambina a lungo in Brasile. Ha lavorato per un breve periodo come accompagnatrice turistica e poi come modella.

La carriera di Christiane Filangieri

La sua carriera d’attrice inizia dopo la partecipazione al concorso di Miss Italia 1997, dove si classifica terza. Nel 1998 conduce un programma di moda sull’emittente via cavo Stream TV. Nel 1999 esordisce nel cinema con il film Non lo sappiamo ancora, in cui interpreta il ruolo di Marina e, sempre nello stesso anno, è la testimonial della compagnia telefonica TIM, comparendo oltre che sul materiale pubblicitario anche in diversi spot legati tra loro da una sorta di storia in evoluzione.

Successivamente Christiane Filangieri recita in varie fiction, tra le quali La squadra (2000), Una donna per amico 3 (2001), Ma il portiere non c’è mai?. Poi ancora in Cuori rubati, Perlasca – Un eroe italiano (2002), Amanti e segreti (2004) e Amanti e segreti 2 (2005).

Nel 2007 gira la serie Ho sposato uno sbirro, con la regia di Carmine Elia, in cui è protagonista insieme a Flavio Insinna. Nell’autunno 2008 è tra i protagonisti della serie Crimini bianchi. Nel 2010 gira nuovamente la serie Ho sposato uno sbirro 2. Nel 2011 è la professoressa Strada ne I liceali 3 e nel 2012 interpreta il ruolo di Giuseppina Guarino ne Il generale dei briganti. Nel 2014 è Sofia ne I Cesaroni 6, mentre nel 2015 e nel 2017 è tra gli interpreti principali delle due stagioni della fiction Il paradiso delle signore.

Christiane Filangieri, vita privata, marito, figli e filmografia

Dal settembre 2010 Christiane Filangieri è sposata con il costruttore romano Luca Parnasi. Nell’aprile 2012 la coppia ha avuto un figlio, Alessandro.

Questi i film in cui ha recitato finora: