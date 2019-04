ROMA – Sfida “stoica” a Ciao Darwin 2019 questa sera, venerdì 19 aprile. Il programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti andrà in onda anche il venerdì santo e non avrà nemmeno la concorrenza de La Corrida di Carlo Conti, che ha dovuto lasciare spazio alla Via Crucis di papa Francesco.

La sesta puntata dello show Mediaset vedrà ancora una volta contrapporsi due gruppi opposti dal punto di vista fisico, dopo il successo di Belli contro Brutti: nelle squadre di Davide e Golia, infatti, vedremo da un lato i bassi e dall’altro gli alti.

A rappresentare le due squadre saranno due campioni dello sport italiano: capitano della squadra di Davide sarà infatti il campione di judo Fabio Basile, mentre il capitano della squadra dei Golia sarà il pallavolista Luigi Mastrangelo.

I concorrenti dovranno affrontare la prova della Macchina del tempo, che li porterà in un’epoca diversa. Ci sarà poi il dibattito, in cui le due squadre potranno sostenere le proprie ragioni opposte, e poi la prova coraggio. Infine, ci sarà la sfilata dei cilindroni. Ma la scena sarà senza dubbio rubata da Madre Natura. Dopo le modelle croate Ema Kovac e Sara Vulinovic, dopo la russa Angelina Michelle e la cubana Cicelys Zelies, chi sarà la bellissima di oggi? (Fonte: Il Sussidiario)