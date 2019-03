Ciao Darwin 2019, la concorrente: "Sono tutta bagnata...". Panico in studio

ROMA – A “Ciao Darwin” si corre sul filo dei doppi sensi durante la prova della “Macchina del Tempo”. Prova dedicata alle classiche commedie all’italiana degli anni ’70. In una delle prove la concorrente della squadra degli chic deve trovare un oggetto in una vasca. Vasca dove una ragazza e un ragazzo stanno interpretando i due protagonisti di una commedia.

Ma la ragazza, mentre cerca nella vasca, non si trattiene: “Ecco, lo sento. E’ duro. E’ vivo…”. Paolo Bonolis resta incredulo. Poi la ragazza quando torna in studio continua sul filo dei doppi sensi: “E ora… sono tutta bagnata”.

La prima puntata di “Ciao Darwin”. La nuova edizione di “Ciao Darwin”, l’ottava, andrà in onda in prima serata su Canale 5. La puntata si potrà anche seguire in streaming sul sito ufficiale di Mediaset.

In questa ottava stagione, prendendo spunto dal romanzo di Stephen King “Terre Desolate”, il programma “si propone di esplorare gli scenari apocalittici verso i quali il nostro mondo, inesorabilmente, si avvicina”. La prima puntata sarà “chic vs shock”, eleganza contro stravaganza, con Enzo Miccio e Lisa Fusco come capitani.

Durante la puntata, attraverso una serie di prove, i concorrenti divisi nelle due squadre dovranno dimostrare di possedere doti di coraggio, forza, intelligenza, prontezza, cultura, nonché di seduzione e simpatia.

“preferite davanti o dietro?”

“EH?”

“IL PUFF”

“AHH”

MI MANCAVANO QUESTE SERATE #CiaoDarwin — Angela (@angelamarrass) 15 marzo 2019

Questo viaggio nel tempo ci ha regalato:

– Giovannona coscia lunga

– il quasi vomito dello choc

– il dramma dell’impotenza

– sono tutta bagnata

STO: MALISSIMO #CiaoDarwin — MȺЯ ☂︎ vs Morturitá (@winteriscomving) 15 marzo 2019

LEI NON SI È PIÙ RIPRESA DA QUEL “SONO TUTTA BAGNATA” NON HA AVUTO MANCO LA FORZA DI FAR PARTIRE LA MACCHINETTA #CiaoDarwin — Eli (@EliMt_) 15 marzo 2019