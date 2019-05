ROMA – Stasera, venerdì 31 maggio, andrà in onda una puntata speciale di “Ciao Darwin” con il meglio e il peggio di questa stagione. “Darwin di Donatello” è il nome scelto per la puntata dalla produzione del programma di “Canale 5”. Programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

In studio, per l’occasione, si sfideranno i concorrenti che più si sono distinti, meglio non sapere per quale qualità, nel corso delle puntate di questa stagione.

Tra le varie categorie in gara “Miglior Performance”, “Personaggio dell’anno”, “Miglior look”, “Premio faccia tosta”, “Miss Darwin” e “Mister Darwin”.

Per questa puntata speciale “Madre Natura” sarà la modella Sara Croce.