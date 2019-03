ROMA – Domani, venerdì 15 marzo, torna “Ciao Darwin”, il varietà condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. La nuova edizione di “Ciao Darwin”, l’ottava, andrà in onda in prima serata su Canale 5. La puntata si potrà anche seguire in streaming sul sito ufficiale di Mediaset.

In questa ottava stagione, prendendo spunto dal romanzo di Stephen King “Terre Desolate”, il programma “si propone di esplorare gli scenari apocalittici verso i quali il nostro mondo, inesorabilmente, si avvicina”. La prima puntata sarà “chic vs shock”, eleganza contro stravaganza, con Enzo Miccio e Lisa fusco come capitani.

Durante la puntata, attraverso una serie di prove, i concorrenti divisi nelle due squadre dovranno dimostrare di possedere doti di coraggio, forza, intelligenza, prontezza, cultura, nonché di seduzione e simpatia.

E chi sarà “Madre Natura”? Non ci sarà una sola “Madre Natura”. Durante il programma, infatti, ad ogni puntata si alterneranno diverse “Madre Natura”.

Lo speciale dedicato ai provini delle nuove ragazze. “Potrete vedere i provini delle nuove ragazze – ha spiegato Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, in una intervista a “Tv, Sorrisi e Canzoni” – in uno speciale in cui Paolo racconterà come è nata l’idea di una figura femminile così iconica e come questa si è evoluta nel tempo. Rivedremo alcune Madri Natura delle prime edizioni, alcune di loro sono diventate mamme”.

Fonte: Ciao Darwin.