ROMA – Durante la prima puntata stagionale di Ciao Darwin 2019, una frase ha scatenato il dibattito sui social networl: “Nella vita c’è chi sale e chi le scale le pulisce”. L’uscita (poco elegante e poco opportuna) è stata pronunciata da uno dei concorrenti della squadra degli Chic, che in maniera altezzosa ha voluto rimarcare la distanza che separa lui e i suoi simili dagli avversari degli Shock.

Enzo Micci, il capo squadra degli Chic, ha cercato di spiegare che la differenza tra Chic e Shock non è un fatto di rango nobiliare, ma piuttosto la capacità di sapersi adattare più facilmente alle situazioni in cui ci si trova. Tradotto: gli chic sanno adattarsi a ogni situazione e ogni interlocutore mentre gli Shock no. Una argomentazione che sa tanto di arrampicamento sugli specchi…pardon, sulle scale.

Durante la prova della “Macchina del Tempo”, dedicata alle classiche commedie all’italiana degli anni ’70, una concorrente della squadra degli chic doveva trovare un oggetto in una vasca. Vasca dove una ragazza e un ragazzo stavano interpretando i due protagonisti di una commedia.

Ma la ragazza, mentre cercava nella vasca, non si è trattenuta: “Ecco, lo sento. E’ duro. E’ vivo…”. Paolo Bonolis è rimasto incredulo. Poi la ragazza quando è tornata in studio ha continuato sul filo dei doppi sensi: “E ora… sono tutta bagnata“.

In questa ottava stagione, prendendo spunto dal romanzo di Stephen King “Terre Desolate”, il programma “si propone di esplorare gli scenari apocalittici verso i quali il nostro mondo, inesorabilmente, si avvicina”. Fonte Ciao Darwin.