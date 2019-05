ROMA – Filippo Melloni è il modello che veste i panni di Padre Natura nella puntata odierna di Ciao Darwin 8. Filippo ha 23 anni ed è originario di Cento, in provincia di Ferrara, ma studia a Bologna. Studia medicina ed ha già le idee chiare: “Mi specializzerò in dermatologia“. A dirlo è lui stesso in un’intervista.

La puntata è registrata e quindi l’aspirante dermatologo, nell’intervista, ha raccontato come si è sentito nei panni di Padre Natura: “A mio agio, ma è stata un’esperienza nuova; un pochino d’incertezza all’inizio c’era, ma poi ho preso un po’ di confidenza”.

Il suo ingresso in trasmissione è stato applaudatissimo dalle donne presenti. Bonolis, dopo il siparietto di inizio programma insieme a Luca Laurenti, gli ha detto: “In questi giorni mi sono domandato: cosa ha lui che non io? Tutto, in realtà”.

Filippo, all’università vanta l’ottima media del 29 ed è perfettamente in corso. Il modello aspirante medico (anche suo papà è medico ndr) è appassionato di sport: nel tempo libero infatti pratica e insegna Calisthenics, una serie di discipline affini al fitness e alla ginastica. Grazie a Calisthenics, Filippo ha potuto rafforzare il suo fisico fino a diventare insegnante lui stesso di questa pratica sportiva. E grazie alla sforzo e all’impegno, il pubblico ora può apprezzare il suo fisico.

Su Instagram, Filippo è molto seguito. Il suo lavoro come modello è cominciato proprio qui: una sua amica gli ha scattato alcune foto professionali che sono state poi inviate ad un sito che condivide foto di modelli. Per gioco, Filippo li ha taggati nella sua immagine: “Loro mi hanno ripubblicato e nel giro di un paio d’ore mi si è spento il telefono: la batteria aveva ceduto per il numero di notifiche che avevo ricevuto!”.

Fonte: Ciao Darwin