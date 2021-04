Ciao Darwin – A grande richiesta è tornato in onda su Canale 5 il venerdì sera. In onda stanno andando le migliori puntate dell’ottava stagione. La sera di oggi 9 aprile, a sfidarsi saranno le Mature contro le Giovani in una puntata tutta al femminile che a detta della rete non è mai stata trasmessa.

Ciao Darwin – A grande richiesta: stasera mature contro giovani

La scelta del riproporre le migliori puntate del varietà condotto da Paolo Bonolis è stata comunque apprezzata dai fan. La settimana scorsa è andata in onda la sfida tra mondo del web e mondo della televisione. Stasera a sfidarsi saranno le Giovani, capitanate da Giovanna Rigato, e le Mature guidate dalla bellissima Gloria Guida.

Madre Natura sostituita da Padre Natura

Nella puntata di oggi, al posto di Madre Natura ci sarà Padre Natura. Si tratta del modello originario di Cape Town, Terrance Miguel Hay. Si comincerà con la presentazione dei due mondi, con le capitane e alcune delle concorrenti scelte a caso che cercheranno di fare capire al pubblico votante per quale motivo sia preferibile il mondo delle giovani o quello delle mature.

Successivamente le rappresentanti dei due mondi dovranno andare con Luca Lurenti sulla macchina del tempo. In questa occasione le prescelte verranno portate a Sanremo per il quiz di cultura generale che sarà incentrato proprio sul Festival della Canzone Italiana.

La prova coraggio con ranocchie e topolini

Nella successiva prova di coraggio, le protagoniste saranno costrette a camminare tra ranocchie e topolini. Largo poi alla tradizionale sfilata e la prova del cilindro che decreterà la squadra vincitrice.

Luca Laurenti, storica spalla di Paolo Bonolis, nella puntata odierna si presenterà senza pantaloni e sui tacchi a spillo.