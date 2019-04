ROMA – Oggi, venerdì 5 aprile, andrà in onda la quarta puntata di “Ciao Darwin”, il programma condotto da Paolo Bonolis. Programma che andrà in onda, naturalmente, su “Canale 5” a partire dalle 21.20. La puntata, come sempre, si potrà seguire in streaming anche sul sito ufficiale di “Mediaset”. Ma veniamo alle anticipazioni. A sfidarsi, in questa nuova puntata, saranno le “Giuliette” (ispirate a “Giulietta”) e le “Messaline” (ispirate all’imperatrice Valeria Messalina) capitanate rispettivamente da Giorgia Palmas e Taylor Mega. Le “Giuliette”, ovviamente, rappresenteranno le donne più caste e pure. Almeno in teoria. Le “Messaline” invece le donne… diciamo più disinibite. E, secondo le ultime indiscrezioni, e forse questa è l’anticipazione più importante, questa volta non ci sarà una “Madre Natura” ma… un “Padre Natura”.

E chi sarà il “Padre Natura”? Ancora niente di ufficiale. Ma si parla di Terrance Miguel Hay, modello già protagonista a “Ciao Darwin” in passato.