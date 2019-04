Ciao Darwin: Beatrice Longo, chi è la Giulietta della Prova Coraggio

ROMA – A Ciao Darwin 8, la Giulietta della Prova Coraggio, Beatrice Longo, si è dovuta sottoporre ad una prova molto dura. La giovane siciliana è originaria di Ragalna, in provincia di Catania: nella puntata andata in onda ieri, venerdì 5 aprile, ha dovuto percorrere un percorso pieno di buche con al loro interno una serie di “insidie”.

Prima ha affondato i suoi piedi in una buca piena di pesci morti, poi in una buca piena di topi. Il tutto si è svolto con un medico che era pronto ad intervenire in caso di bisogno. “Ma io ho la fobia dei topi, non posso metterci i piedi. E se mi viene un’infezione?” chiede disperata al conduttore Paolo Bonolis, alternando sconforto e coraggio.

Beatrice Longo si è fatta poi coraggio ed ha superato la prova finendo sul tombino che le ha alzato la gonna come se fosse Marilyn Monroe.

La 23enne di Ragalna ha inviato la richiesta per partecipare alle selezioni, che si sono tenute a Palermo, dove è stata poi selezionata. Alla ragazza è stato assegnato il numero 14 e si è posizionata in seconda fila: è stata estratta da Madre Natura per la prova coraggio.

Fonte: Ciao Darwin