ROMA – L’incidente capitato ad un concorrente di Ciao Darwin che ora rischia di rimanere paralizzato, non è stato l’unico infortunio capitato durante le riprese del programma di Paolo Bonolis. A rivelarlo in un’intervista a Fanpage è una personal trainer di Roma, Deborah Bianchi, che dopo aver partecipato al programma di Canale 5 ha subito una frattura del piede che l’ha costretta a lasciare il suo lavoro e a deambulare in sedia a rotelle.

La ragazza ha preso parte alla prima puntata di questa , Chic contro Shock, e ha raccontato: “Durante il gioco del Genodrome, purtroppo c’è stato questo incidente su questa discesa in cui scendendola mi si è proprio girato il piede. Ho sentito il rumore dell’osso spezzarsi e mi sono accorta subito che era rotto. Sia dal rumore che dal dolore, che è stato atroce. Mi hanno quasi subito soccorso perché inizialmente non si erano resi conto della gravità dell’accaduto, mi ha soccorso l’ambulanza che era lì, mi hanno messo in barella e mi hanno portato all’ospedale di Tivoli. Lì mi hanno fatto il pronto soccorso e dalla lastra si sono accorti che avevo una frattura scomposta e quindi andava operata”.

“Sono stata operata, mi hanno messo una placca e sei chiodi all’interno del piede, che andranno rimosse tra sei mesi, un anno – ha continuato -. Dovrò subire un altro intervento. Le conseguenze? Ancora non cammino. Devo deambulare su una sedia a rotelle. La mia professione è quella di personal trainer, professione che sono stata costretta a interrompere e chissà se riuscirò di nuovo a esercitare, perché il piede non ritornerà al cento per cento. Adesso come adesso, la voglia è ritornare a camminare e ritornare ad avere una vita normale”.

“Sui rischi, loro non è che te lo dicono. Lo sappiamo facendo quel gioco, ma non avevo mai pensato che potesse succedere una cosa del genere”, ha spiegato la concorrente. “Ci hanno fatto firmare vari moduli. Però, quello dove c’erano spiegate le eventuali problematiche era sulle prove di coraggio. Sul Genodrome, non ci hanno spiegato molto i rischi e ora non ricordo bene se c’era un modulo particolare sul Genodrome. Sulla prova di coraggio, sì, c’era un fascicolo a parte”. Nel Genodrome, ha precisato, “c’è un alto rischio di farsi male, quindi non so se vale la pena, per far ridere, far succedere tutto questo”. (fonte FANPAGE)