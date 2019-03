ROMA – Nella sfida tra Cime e Rape nella terza puntata di Ciao Darwin 8 andata in onda ieri sera, venerdì 29 marzo, c’è chi, tra i telespettatori a casa, ha notato una somiglianza alquanto bizzarra. Durante un dialogo tra Paolo Bonolis e un concorrente di Pescara, è stato inquadrato un ragazzo che portava un berretto molto simile a quello di Michele Misseri, lo zio di Sarah Scazzi, la ragazza uccisa ad Avetrana nel 2010. L’utente ha postato una doppia foto per mettere a confronto il famoso zio Michele e il numero 6 della squadra delle Rape: “Ecco dove lo avevo già visto”. (fonte: Facebook)

Ciao Darwin 8, terza puntata

Dopo la seconda manche, il punteggio ha visto un sostanziale recupero della squadra delle Rape capitanata da Carmen di Pietro, che è riuscita a ottenere un risultato di 122 punti, in aggiunta al punteggio di 595 accumulato nelle gare precedenti, per un totale di 717. Con un risultato di 78 punti, invece, i concorrenti delle Cime capitanati da Umberto Boccoli si fermano a quota 713, perdendo il precedente vantaggio ottenuto nella macchina del tempo. La gara poi riprende dal momento più atteso della serata: la sfilata con le proposte delle cime e delle rape. Tra outfit e intimo è ancora una volta il pubblico in sala a votare e anche questa volta, con un punteggio di 824 a 806 ad avere la meglio è la squadra delle rape, che conferma il vantaggio sugli avversari. Nell’ultima sfida però le Cime ribaltano il risultato e si aggiudicano la vittoria finale. (fonte Mediaset Play)