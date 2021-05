Ciao Darwin, concorrente resta paralizzato dopo incidente al gioco dei rulli: quattro persone rischiano il processo

Chiuse le indagini sull’incidente avvenuto a Ciao Darwin nel 2019, quando un concorrente rimase gravemente ferito per una caduta al gioco dei rulli. A causa delle caduta, Gabriele Marchetti, 56 anni, è rimasto paralizzato.

A rischiare il processo con l’accusa di lesioni personali gravissime sono quattro persone: si tratta di rappresentati della società Rti, produttrice della trasmissione che andava in onda su Canale 5, il titolare della società produttrice dell’attrezzatura utilizzata per il gioco e la titolare della società che doveva selezionare i concorrenti del programma.

L’incidente al Genodrome, il gioco dei rulli di Ciao Darwin

Gabriele Marchetti è rimasto vittima di una caduta durante le registrazioni di una puntata di Ciao Darwin, accaduta in una delle sfide, il Genodrome, previste nella trasmissione di Canale 5 condotta da Paolo Bonolis. Nell’attraversare l’area dei rulli, però, Marchetti è stato vittima di una brutta caduta, che gli è costata un violento colpo alla schiena. L’uomo venne subito trasportato al Policlinico Umberto I di Roma e poi trasferito alla Fondazione Santa Lucia per dare inizio al percorso di riabilitazione. L’episodio risale alla registrazione della puntata del 17 aprile del 2019 e che venne mandata in onda a maggio dello stesso anno non senza polemiche.

“Siamo umanamente molto dispiaciuti dell’accaduto e siamo vicini a lui e alla sua famiglia, lo siamo stati fin dal primo momento – dichiarò il conduttore Paolo Bonolis esprimendo solidarietà al concorrente -. Abbiamo posto in essere tutte le misure necessarie, tutto quello che era necessario al suo immediato soccorso. Abbiamo costantemente monitorato tutto lo sviluppo della vicenda. Quindi, invitiamo a chi fosse davvero interessato di seguire solamente e nient’altro che le notizie ufficiali. Per rispetto del concorrente, della famiglia e, soprattutto, per rispetto della verità”.