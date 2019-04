ROMA – Due ragazzi che si sono fatti male durante le registrazioni di Ciao Darwin. Le prove per i concorrenti studiate dagli autori dello storico programma di Canale Cinque con Paolo Bonolis sono infatti sempre più rischiose. Lo sanno bene i due che hanno partecipato al Genodrome, che ha esordito nella sesta stagione. I concorrenti devono fare un percorso molto complicato, superando dei rulli rotanti che in pochi riescono a evitare.

Secondo Tvblog, il gioco adesso rischia di essere archiviato, dopo l’ultimo spiacevole episodio. Durante alcune puntate registrate e non ancora andate in onda, alcuni concorrenti si sarebbero infatti fatti molto male: un ragazzo si è fratturato la tibia e il perone, un altro invece è caduto di schiena. Entrambi sono stati portati in ospedale, proprio per colpa dei rulli. (Fonte TvBlog).