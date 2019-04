ROMA – Sfida tra Davide e Golia alla puntata del 19 aprile di Ciao Darwin condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. I piccoli Davide guidati dal judoka Fabio Basile e gli altissimi Golia guidati da Luigi Mastrangelo si sono sfidati alla consueta prova della “macchina del tempo”, stavolta intitolata “Il mondo delle donne”. E anche in questa occasione le gaffe dei due bizzarri concorrenti non sono mancate.

Il piccolo Davide viene portato tra donne bellissime e in costume e rimane a bocca aperta. “Chiuda la mandibola”, gli intima divertito Bonolis mentre il pubblico in studio impazzisce. Il conduttore chiede dove siano finiti e lui risponde estasiato: “In Paradiso”. Non è quella però la risposta, Bonolis lo incalza e alla fine dice: “Il mondo delle…bone”, tra le risate generali. Non molto lontano però dalla verità, dato che si tratta del mondo delle donne.

I due concorrenti vengono poi invitati a riconoscere i vari personaggi e stavolta a rendersi protagonista della gaffe è la concorrente Golia, 181 centimetri di buone intenzioni ma poca resa. Tra i personaggi da riconoscere c’è n’è una dalle “poppe puntute”, evidentemente la popstar Madonna degli anni Ottanta, ma alla richiesta di sapere chi sia, lei impavida afferma: “Mazinga”. E anche stavolta la gaffe è servita.

La sfida tra i due prosegue a colpi di gaffe e di evidenti problemi con la cultura moderna, come quella antica, e con l’inglese. Tra le risa divertite del pubblico e un sempre più disperato Bonolis, i due concorrenti finiscono la gara e tra loro c’è un solo vincitore. Così la storia si ripete: il piccolo Davide sconfigge il gigante Golia, non solo in questa manche ma in tutta la puntata.