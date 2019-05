ROMA – Questa sera andrà in onda l’ultima puntata di Ciao Darwin – Terre Desolate. La sfida conclusiva vedrà da una parte gli Umani (capitanati da Claudia Ruggeri – la Miss Claudia di Avanti un altro) e dall’altra parte i Mutanti (capitanati da Rodrigo Alves, meglio conosciuto come il Ken Umano). Ema Kovac che tornerà a vestire i panni di Madre Natura dopo averlo fatto nella prima puntata del programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Ema Kovac, chi è

Nata nel 1992 in Croazia, l’età di Ema Kovac è di 27 anni ed è alta 175 cm. E’ appassionata di moda e viaggi la modella ha girato il mondo, fino a che non ha deciso di trasferirsi in Italia quattro anni fa. A Milano, la città che l’ha accolta, si è laureata in Business & Management presso l’Università Cattolica. A trattenerla qui in Italia, però, non solo l’amore per la moda, ma anche il suo grande amore e gli amici. Ema Kovac è felicemente impegnata con un ragazzo di nome Luca. Negli anni grazie alla carriera di modella e indossatrice ha sfilato per brand molto importanti come Versace, Just Cavalli o Guess. Ma non solo, a quanto pare sembra essere anche un’amatissima influencer.