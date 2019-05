ROMA – A Ciao Darwin, la prova coraggio della puntata di venerdì 17 maggio è davvero estrema. Floriana Messina, la seconda concorrente della sfida, comincia ad urlare e Paolo Bonolis è costretto a fermare tutto.

Ma andiamo con ordine. Laura Cremaschi (“Cremaschina” come si fa chiamare su Instagram) della squadra del Web è la prima a partecipare alla “prova della sepoltura”.

Ad annunciare di cosa si tratti è lo stesso Bonolis: “Dovrà misurarsi in vari passaggi tra cui il passaggio del trapasso“. Nella prima fase, il corpo di Laura Cremaschi viene ricoperto di cenere. Poi la nota influencer deve entrare in una bara. Lei lo fa e dice: “Mondo del web vi avviso, faccio tutto questo per arrivare ad un milione di follower”.

Paolo Bonolis, a questo punto le dà un consiglio per affrontare al meglio la prova: “Ti suggerisco di indossare una maschera, potresti averne bisogno”. La fase successiva della sfida è quella dei secchi stracolmi di larve. Laura Cremaschi viene travolta e urla “aiuto”.

Poi è la volta degli scarafaggi. Cremaschina è terrorizzata: “Vanno dappertutto, ho paura. Pizzicano ovunque”. Bonolis risponde dicendole: “Adesso mi raccomando. Bisogna mantenere la calma. Questi vermi si nutriranno della tua stessa carne, il rito non è finito. Devi stare ferma”.

La giovane modella deve fare i conti con un pitone gigantesco che viene inserito nella bara che viene chiusa. La Cremaschi prima di restare chiusa nella bara, riesce a chiedere al conduttore: “Se questo morsica che ca**o facciamo?”. Il pubblico ride ma lei è terrorizzata: “Assicuratemi che se suono il campanello finisce tutto”. Alla fine riesce a vincere la sfida, restando per 60 secondi chiusa nella bara.

La seconda e ultima concorrente è l’ex gieffina Floriana Messina per la squadra della Tv. Anche per lei la sfida verte sullo stesso tema: la morte. La Messina accetta di sottoporsi alla prova, la stessa subita poco prima dalla Cremaschina.

Le vengono gettati addosso i lombrichi e lei comincia ad urlare disperata: “Non ce la faccio Paolo, aiuto!” A questo punto le vengono gettati addosso degli scarafaggi, poi delle larve di mosca. LA prova è troppo dura per la Messina e Bonolis decide così di interromperla.

Fonte: Ciao Darwin 8