ROMA – Francesca D’Angelo è la protagonista per la squadra delle Cime nella prova di coraggio a Ciao Darwin. La ragazza è stata la terza ad essere sorteggiata da Madre Natura e l’unica che ha avuto il coraggio di affrontare una prova complessa e piena di situazioni difficili da aspettarsi come una vasca piena di topi o di serpenti.

La ragazza ha tenuto a sottolineare: “Sono una donna di 31 anni e sono colta, ma anche molto coraggiosa”. In quel momento è partita una standing ovation del pubblico di Ciao Darwin presente in studio. Il pubblico si è reso subito conto della incredibile somiglianza della ragazza, che indossava un vestitino elegante, con Virginia Raggi. Subito sui social network si è fatto il paragone con il sindaco di Roma. Le due infatti si somigliano soprattutto per il taglio di capelli oltre che per il sorriso. (Fonte: Mediaset Play)