ROMA – Nella prova finale di Ciao Darwin, nella puntata di ieri, venerdì 17 maggio, si sono affrontati per la Tv Alessandro Cecchi Paone, contro Alpha Woman per il Web. Il noto divulgatore, nella gara dei cilindroni ha dovut rispondere a dodici domande di cultura generale.

In vantaggio prima della gara è la squadra del Web. La sfida ha inizio con una domanda scientifica per Cecchi Paone e di storia per la sua avversaria. La seconda domanda che capita al Web tratta di sport: Cecchi Paone arranca, poi risponde correttamente.

Il mondo del Web non risponde alle domande e così l’acqua è a poche tacche dal ricoprire completamente la concorrente. Sport e videogame sono domande che mettono in crisi la Tv: poco prima che il gioco finisca, il Web recupera e si arriva ad una situazione di parità. A vincere la puntata è la Tv grazie ad una domanda di geografia.

Fonte: Ciao Darwin 8