Ciao Darwin, la lite censurata tra Paola Perego e il Signor Distruggere

ROMA – Vincenzo Maisto, ovvero “Il Signor Distruggere”, via social accusa “Ciao Darwin” di aver censurato una lite tra lui e Paola Perego durante l’ultima puntata, quella di ieri, dove si sfidavano le squadre del “Web” e della “Tv”.

“La puntata – spiegava “Il Signor Distruggere” già prima della puntata – è stata registrata il 3 maggio e, sia durante la registrazione che prima, sono successe delle cose che meriterebbero qualche chiarimento, ma di cui non ho potuto parlare prima per ovvie ragioni di contratto. Non so se manderanno in onda la polemica che c’è stata con la signora Perego, la quale è addirittura scesa dal suo trespolo per venire a battibeccare con me”.

“Visto che questa sera Instagram fa le bizze (ovviamente), vi spiego qui il mio intervento che è stato censurato su Canale 5 – ha proseguito il blogger dopo la puntata -. Io ho semplicemente detto che noi dei web siamo qui senza essere partiti con una base economica, senza essere stati raccomandati da nessuno e senza esserci dovuti mettere a 90°. Cosa che invece capita in TV”. “A quel punto – assicura Il signor Distruggere – la signora Perego si è alzata, è salita sulle nostre gradinate e si è messa faccia a faccia con me con aria un po’ nervosa, dicendo Vorresti dire che sono stata raccomandata?, cosa che già faceva ridere così, visto che io ho elencato tre cose e lei si è offesa neanche per quella più grave. Le ho risposto Io ho fatto un discorso generale, se lei ha la coda di paglia non è un problema mio”. Replica della Perego? “Ah va bene. E se ne torna al suo posto, cade il gelo. Già sapevo che l’avrebbero tagliato, anche perché la Perego ci usciva un po’ male (parecchio)”.