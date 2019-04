ROMA – Durante il quarto appuntamento di Ciao Darwin, andato in onda ieri sera, venerdì 5 aprile, Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono stati protagonisti di una gag che però ha imbarazzato un po’ tutti. Tra una prova e l’altra, come sempre Bonolis e Laurenti mettono su dei siparietti divertenti. Nella serata di ieri, però, una gag in particolare avrà sicuramente fatto storcere il naso ai telespettatori più pudici. Nello specifico la spalla del conduttore è sceso dalla scala presentandosi vestito come il sovrano koreano Kim Jong-un.

Come ogni settimana Laurenti ha provato a sedurre la Madre Natura di turno, questa volta era la cubana Cicelys Zelies, ma che parla perfettamente napoletano. Prima di avere un approccio con la modella, Bonolis ha fatto un interrogatorio a Laurenti. Durante la conversazione, il conduttore ha chiesto a Laurenti se in Korea ci sono le elezioni. Ma il Maestro a quanto pare ha problemi di udito, infatti ha capito erezione. Quindi ha replicato in modo scherzoso affermando che la mattina si sveglia abbastanza allegro nelle parti basse. Non tutti però si sono divertiti. Infatti in molti sul web, specialmente i più pudici, si sono lamentati per la battuta spinta di Luca Laurenti. (fonte MEDIASET PLAY)