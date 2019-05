ROMA – Per l’ultima puntata di Ciao Darwin in onda venerdì 17 maggio non ci sarà una Madre Natura ma…un Padre Natura. Queste le indiscrezione che arrivano da diversi siti, dato che non si trovano a poche ore dalla puntata ancora indiscrezioni. C’è chi però sostiene che a vestire, o svestire, i panni della Natura sarà il modello Filippo Melloni.

Dopo lo stop e le polemiche per gli incidenti, il programma condotto da Paolo Bonolis insieme a Luca Laurenti torna in onda per una puntata che vedrà sfidarsi il mondo della tv, capitanato da Paola Perego, e quello del web guidato da Il Pancio ed Enzuccio. La scorsa settimana a vestire i panni di Madre Natura è stata Michelle Sander, modella del 1995 originaria del Brasile e che ormai lavora in Italia, dove ha avuto anche una relazione con Niccolò Bettarini.

Per la puntata del 17 maggio saranno soddisfatte le signore, che potrebbero avere un Padre Natura. Anche Melloni è clase 1995, originario di Bologna, studente di Medicina che lavora come modello ed è appassionato di sport.