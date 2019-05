ROMA – Dopo lo stop di 2 settimane, in seguito all’incidente dei rulli costato un grave infortunio a uno dei concorrenti, Ciao Darwin torna in onda. E Paolo Bonolis non si nasconde: a inizio puntata, prima di dare il via al suo delirante show, il conduttore ha voluto affrontare la delicata questione. Queste le sue parole:

“In questi giorni sicuramente avete letto tante notizie sull’incidente subito da un concorrente. Ovviamente siamo umanamente molto dispiaciuti – ci ha tenuto a precisare – siamo vicini a lui e alla famiglia, lo siamo stati dal primo istante. Abbiamo posto in essere tutte le misure necessarie, tutto quello che era necessario al suo immediato soccorso. Abbiamo costantemente monitorato lo sviluppo della vicenda. Quindi, invitiamo chi fosse davvero interessato a seguire solamente e nient’altro che le notizie ufficiali. Per rispetto del concorrente, della famiglia e, sopratutto, per rispetto della verità.”.

Poi, al rientro della pubblicità, Bonolis ha ritrovato il suo solito sarcasmo. Scendendo dalle scale ha infatti detto: “Scendo, faccio attenzione, perché questo studio è pieno di trabocchetti”. Quindi il via al primo gioco della puntata, il tanto discusso Genodrome, teatro dell’incidente: in questa settima puntata i rulli erano ancora presenti.