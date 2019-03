ROMA – A sfidarsi a Ciao Darwin nella puntata di venerdì 29 marzo sono state le Cime contro Rape. Ad inizio puntata, come sempre, Luca Laurenti ha fatto il suo ingresso “trionfale” sbalordendo e facendo ridere tutto il pubblico con il suo abito di scena. Laurenti, infatti, si è presentato in studio con una gonna nera molto vaporosa e delle scarpe con il tacco. Ovviamente un momento esilarante perché il maestro non è riuscito a scendere le scale e per arrivare giù da Paolo Bonolis ha avuto bisogno dell’aiuto di alcuni operatori: “Che scena patetica”, afferma il conduttore romano.

Il conduttore di Ciao Darwin quando ha visto il compagno con la gonna, impacciato e sui tacchi, non ha potuto non prenderlo in giro. Così ha esclamato: “Neanche Antonella Clerici a Sanremo così”. Paolo Bonolis ricorda la collega di casa Rai nell’esperienza al Festival di Sanremo 2010 che hanno vissuto insieme sul palco dell’Ariston. Il vestito rosa della Clerici di quella kermesse è rimasto nella storia della tv. (fonte: Mediaset Play)