ROMA – Il 54enne che è rimasto paralizzato dopo una caduta durante la trasmissione Ciao Darwin, non può firmare la querela, proprio perché è immobilizzato. E ora il procedimento rischia di finire nel nulla perché l’articolo 590 del codice penale prevede per le lesioni gravissime un documento sottoscritto dalla parte offesa, che in questo caso, non riesce a firmare. A dare la notizia è il Corriere della Sera.

Nel fascicolo aperto dal pubblico ministero, Alessia Miele, c’è una querela firmata dalla moglie di Marchetti – scrive il quotidiano – una denuncia presentata subito dopo l’incidente il 17 aprile scorso, quando Marchetti rimase ferito mentre correva sui rulli al Genodrome.

Ma il documento – per la Cassazione – è privo di efficacia giuridica. E quindi il giudice chiamato a decidere sul caso, potrebbe dichiarare “il non doversi a procedere”. Non è bastato nemmeno – spiega sempre il Corriere – la richiesta del pm di nominare un curatore speciale, che per il giudice delle indagini permilinari è da escludere, perché questo passaggio presupporrebbe l’incapacità di Marchetti di intendere e volere. (Fonte Il Corriere della Sera).