ROMA – Roberto Cenci, regista di Ciao Darwin, dirige il programma di Canale 5 bendato…E’ successo nella puntata andata in onda il 10 maggio, quella degli juventini contro tutti. La performance del regista è stata resa pubblica dallo stesso programma con un video postato (rigorosamente durante la puntata) sull’account Facebook ufficiale.

Juventini contro tutti, Auriemma contro Mughini.

Auriemma ha citato Totò: “Stanotte mi è venuto in sogno il principe Antonio De Curtis, non per darmi 3 numeri, ma 7 note. Mi ha detto di rifare la canzone Malafemmena, e di dedicarla a loro, campioni mondiali di finali perse:

Femmena, tu si na malafemmena, scudetti hai conquistato in grande quantità… Femmena, tu si na brutta femmena, per te io sento l’odio, nun te posso tifà!”.

Mughini da parte sua ha detto: “Capisco da cosa è smossa l’affermazione che la Juve distrugga i valori del calcio, ma a tutti voi sfugge un particolare importante: questo dominio della Juve è nato dopo la distruzione di una squadra e di una società. Abbiamo ricominciato da zero, con talento e intelligenza, e da otto anni ve lo mettiamo in quel posto!”. (Fonte Mediaset Play e Facebook).