ROMA – Dopo una serie di bellezze straniere sarà l’italiana Sara Croce a (s)vestire i panni di Madre Natura nella sesta puntata di Ciao Darwin in onda su Canale Cinque venerdì 19 aprile. Lo scrive Vigevano 24.

La modella, 21 anni, è originaria di Garlasco (Pavia). E’ arrivata quarta al concorso di Miss Italia nel 2017 ed è stata sulle copertine di riviste come Donna Moderna. Ma è soprattutto nota per essere stata immortalata come Eva Kant nelle tavole e nei disegni originali di Enzo Facciolo per i 55 anni di Diabolik.

Sara Croce affiancherà così Paolo Bonolis e Luca Laurenti in questa nuova puntata del venerdì santo, che vedrà contrapposti Davide e Golia, ovvero bassi contro alti, capitanati rispettivamente dal campione di judo Fabio Basile e da quello di pallacanestro Luigi Mastrangelo.

Sara arriva dopo una serie di bellezze straniere che hanno sfilato nello studio del programma Mediaset: le due modelle croate Ema Kovac e Sara Vulinovic, la franco-russa Angelina Michelle e la italo-cubana Cicelys Zelie. (Fonte: Vigevano 24)