ROMA – La modella croata Sara Vulinovic è la quarta Madre Natura di Ciao Darwin, il programma del venerdì sera condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti su Canale 5. Lunghi capelli mori e vita stretta: queste sono le caratteristiche di Sara che ha delle gambe davvero lunghe e chilometriche.

La ragazza è originaria della Croazia, è alta 1,76 cm, ed è seguitissima su Facebook e Instagram dove aggiorna i sui suoi spostamenti.

La sua data di nascita è un mistero. La ragazza infatti, non l’ha voluta condividere sui social. Per via della sua passione per la moda, la Vulinovic si è trasferita piccolissima dalla Croazia all’Italia. Tra le sue passioni ci sono i motori e il quad.

Il fidanzato di questa nuova Madre Matura si chiama invece Thomas Flaim e anche lui lavora nel mondo della moda. Ma come fa, Sara, ad avere un fisico così perfetto? La giovane modella racconta di praticare tantissima palestra e di mangiare in maniera assolutamente sana. E la conferma della forma strabiliante arriva anche dalle foto Facebook pubblicate in fondo all’articolo.

Nella puntata di questa sera si sta sfidando la squadra dei “Belli” capitanata dalla modella Youma Diakite, con la squadra dei “Brutti” guidata dal comico Enzo Salvi. Tra i “Belli” c’è anche Giuseppe Alfano, famoso per aver vinto “Mister Italia” nel 2016.