ROMA – “Il fatto che Ursula sia incinta è stato il mio miglior gol”. Così Sossio Aruta, capitano insieme a Raffaele Tonon nell’ultima puntata di Ciao Darwin dedicata a Finti Giovani vs. Nati Vecchi, ha intenerito tutti parlando della sua compagna, Ursula Bennardo, dalla quale aspetta una bambina. A fargli da spalla anche il sempre sferzante Paolo Bonolis che gli ha rimproverato: “Hai preso più pali da calciatore che da corteggiatore”. E il pubblico in studio è esploso in una risata corale.

L’ex calciatore e cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, dove ha conosciuto la sua Ursula, si è mostrato fin da subito agguerritissimo. Ha presentato la sua squadra: un gruppo di cinquantenni palestrati e tatuati. I Finti Giovani. “Coco Chanel diceva che Madre Natura ci ha dato la nostra faccia, ma adesso sta a noi meritarla”, ha detto. Per questo, spiega, è importante prendersi cura di sé.

“Noi li abbiamo sempre avuti, i valori decantati dai Nati vecchi. E continueremo ad averli sempre”, ha aggiunto. “Io credo che non è solo questione di apparenza, di estetica, che peraltro c’è. Per esempio, io ho 48 anni e non mi cambierei mai. Noi abbiamo voglia di vivere e condividere i piaceri della vita; voi non li conoscete e non li conoscerete mai”. (Fonte: Ciao Darwin)