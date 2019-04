Ciao Darwin, una concorrente: ”Vi racconto cosa è successo sui rulli”

ROMA – Ha fatto molto rumore la notizia di Gabriele, un 54enne di Roma che ha avuto una brutta caduta durante una delle prove di “Ciao Darwin” e che ora rischia adesso di rimanere paralizzato dal collo in giù.

E ora un’altra concorrente del programma di Paolo Bonolis, intervistata dal “Messaggero”, racconta cosa è successo sui rulli: “Eravamo un bel gruppo, ma arrivata a quei rulli ho pensato come fosse impossibile farli. Lui è partito davanti a me dicendo ‘io vado’ e poi è caduto in un modo bruttissimo. Abbiamo visto subito dei sommozzatori che lo hanno tirato fuori e hanno chiamato un medico. Poi lo hanno messo sulla barella. Era vigile e diceva ‘io non riesco a respirare’. Non credo abbia mai perso i sensi”.

La donna ha poi continuato dicendo: “Era immobile e ci ha spaventato tanto. Con le altre del gruppo avevamo visto che era una cosa seria. Ci è stato detto che non era mai successo nulla e che questa era la prima volta. Dovevamo finire la parte e ci hanno chiesto di aspettare. Dopo circa un’ora e mezza abbiamo ripreso per fare l’ultimo pezzo”. Fonte: Ciao Darwin.