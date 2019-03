ROMA – La nuova Madre Natura della terza puntata di Ciao Darwin 8 del 29 marzo non era come nelle indiscrezioni Cicelys Zelies, ma è la modella serba Vanja Josic.

Della Josic, modella alta 178 centimetri, in rete non ci sono informazioni circa la sua età e la vita privata. Ad oggi la sua pagina Instagram conta “solo” 13mila followers (@vanjajosic) ma come successo per le precedenti Madre Natura è facile aspettarsi una rapida crescita dopo la messa in onda della puntata.

Da quel che posta sul suo profilo Instagram è anche molto amante della natura, oltre che delle passerelle. (fonte: Mediaset Play)