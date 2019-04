ROMA – Ciao Darwin venerdì non va in onda: per il concorrente in ospedale o solo per le feste? Sicuramente la scelta di saltare la puntata era già preventivata come da palinsesto, ma il dubbio che sia stata spostata per via dell’incidente al concorrente rimane. Dopo l’ultima puntata di Ciao Darwin infatti, un concorrente è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Gabriele, un concorrente romano di 54 anni, è stato vittima di un incidente. L’uomo è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Umberto I di Roma dopo la brutta caduta nel gioco dei rulli scivolosi del Genodrome.

“Secondo quanto è stato riferito dai medici ha riportato lo schiacciamento di due vertebre, con una lesione al midollo che ha compresso il torace, impedendogli di respirare. L’operazione è perfettamente riuscita, ma dal momento della caduta a oggi, dal collo in giù è completamente immobile. Gabriele è vigile e cosciente ma non riesce a muoversi. Le sue condizioni sono critiche” ha riferito il cugino del concorrente a Il Messaggero.

Inoltre alla famiglia dell’uomo non è piaciuta la mancata delicatezza da parte degli autori e dei responsabili della comunicazione del programma: “Hanno continuato a registrare nonostante un fatto così grave. Hanno continuato come se nulla fosse, tanto che sulla pagina Facebook di Ciao Darwin continuano a postare notizie scherzose. Altro che caduta di schiena la sua: stiamo vivendo un incubo” hanno detto al quotidiano romano.

Da Ciao Darwin intanto, fanno sapere che lo show non sarà trasmesso venerdì 26 aprile e che tornerà la settimana prossima. Mediaset ha infatti modificato il palinsesto per evitare la messa in onda del programma nel periodo delle feste. “Ciao Darwin, partito fortissimo – sottolinea Mediaset – settimana dopo settimana è sempre cresciuto negli ascolti con puntate che hanno superato la media del 25% di share e i 4.700.000 spettatori”. Canale 5 ha deciso di evitare la messa in onda del 26 aprile, in pieno periodo festivo, “per non privare i telespettatori del loro programma preferito del venerdì sera”. La nuova puntata di Ciao Darwin andrà quindi in onda venerdì 3 maggio, in prima serata. Una decisione, da quanto si apprende, che non sarebbe dunque legata all’incidente avvenuto nel corso dell’ultima puntata registrata, o almeno così pare.