Ciao Darwin 8, la notizia su Paolo Bonolis che spaventa i fan: “Ci siamo quasi…”

ROMA – La sera di oggi, venerdì 17 maggio, nuovo appuntamento con Ciao Darwin 8 – Terre desolate. Si tratta della nona puntata, che vede sfidarsi Web da una parte contro Tv dall’altra.

Tra le novità più importanti c’è il gatto che al posto di Madre Natura ci sarà il Padre Natura Filippo Melloni.

Il conduttore romano però, a poche ore dall’inizio della puntata ha rilasciato una lunga intervista a FanPage parlando del suo futuro e della possibilità di lasciare la televisione.

Il conduttore, ha parlato proprio di Ciao Darwin, la trasmissione che conduuce insieme a Luca Laurenti. Si tratta di un programma che, a suo modo di vedere che serve a far ridere non disdegnando, alle volte, un po’ di cultura. Presto però, Bonolis potrebbe decidere di non condurla più e di lasciare la tv.

Queste le sue parole: “Arriverà quel momento, ma soprattutto arriverà quando mi renderò conto, e ci siamo vicini, di non poter essere più contemporaneo. Non mi va di diventare un vecchio che disperatamente cerca di imporre se stesso con un linguaggio non più adatto ai tempi”.