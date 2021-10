Ciccio Graziani, chi è. Chi non conosce Francesco “Ciccio” Graziani? campione del Mondo nel 1982 con la nazionale di Bearzot in Spagna, forse sarà utile ricordare qualcosa di più di lui per i più giovani. Stasera è ospite di Amadeus a I Soliti Ignoti, dopo iol Tg della sera su Rai1.

Di sicuro è un personaggio simpaticissimo, la battuta salace sempre in tasca, la verve ciociara mai doma. Di fatti è diventato anche un popolare personaggio televisivo.

Ciccio Graziani chi è: dove è nato, età, la carriera da calciatore

Graziani è nato a Subiaco, in provincia di Roma il 16 dicembre 1952. Figlio di un muratore e di una casalinga, ha mosso i primi passi nella Vis Subiaco, poi un salto alla Bettini Quadraro nella capitale.

Nel 1970 il salto all’Arezzo: due anni e il suo cartellino viene acquistato dal Torino, in un’epoca in cui il Toro viaggiava sempre tra le prime in classifica: otto anni al Toro, uno scudetto storico e 97 reti. Con Pulici forma una delle più note coppie di attaccanti del calcio italiano, i “gemelli del gol”.

Nell’81 passa alla Fiorentina, poi alla Roma alla corte di Nils Liedholm: vince due Coppe Italia e raggiunge una finale di Coppa Campioni (sbaglierà un rigore). Finisce la carriera all’udinese, con una breve sortita finale addirittura in Australia.

Ciccio Graziani, la famiglia, la carriera in tv

È sposato con del Susanna Governini da più di 50 anni. Due i figli, Valentina e Gabriele che per un po’ ha seguito le orme del padre, con meno fortuna.

Da allenatore ha allenato la Fiorentina agli esordi. Ma dopo la carriera da giocatore, i più lo ricordano come coach del Cervia per due stagioni.

Quella squadra venne seguita dalle telecamere del reality Campioni – Il sogno.