Ciro Di Maio, chi è l’attore arrestato per la droga dello stupro: da Un Posto al Sole a Un medico in Famiglia (Foto Ansa)

E’ Ciro Di Maio il presentatore e attore arrestato perché in possesso di droga dello stupro. Così raccontano giornali e agenzie di stampa, che hanno raccontato la sua storia. Di Maio, attualmente conduttore per il canale Marcopolo, ha anche un passato come attore, soprattutto di fiction. Tra cui anche alcune serie di successo.

La sua prima comparsata risale alla fine degli anni ’80 quando era uno dei famosi ‘carramba boys‘.

Chi è Ciro Di Maio

Appassionato di viaggi e di fotografia, Ciro Di Maio, 46 anni e nato a Napoli, “dal 2009”, come si legge sul suo sito personale, “è il volto del canale Marcopolo per il quale cura e conduce il programma televisivo di successo ‘Diario Di Viaggio‘ girato in 30 paesi diversi in 5 continenti”.

Ed è stato anche “inviato per vari programmi” tv, “ha realizzato e condotto” reportage e “rotocalchi in studio di cucina, moda, design, arte e fotografia”.

Ciro Di Maio da Un Posto al Sole a Un Medico in Famiglia

Ha all’attivo “partecipazioni come attore in fiction e film tv come ‘Le tre rose di Eva 3’, ‘Un Medico In Famiglia 9‘, ‘Un posto al sole‘, ‘Padri e figli'”. Ha realizzato “campagne pubblicitarie e guide turistiche”. E “una mostra fotografica di scatti dedicati alla natura incontaminata dal titolo ‘Gaia – la natura diventa arte'”. L’esordio, invece, “con Raffaella Carrà nel 1988 in ‘Carramba che fortuna!'”.