Ciro Petrone chi è, età, dove e quando è nato, fidanzata, Instagram, vita privata, Grande Fratello, biografia e carriera

Ciro Petrone è un attore italiano, noto soprattutto per la sua interpretazione nel film Gomorra di Matteo Garrone. L’attore è uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello, in onda in prima serata su Canale 5 dall’11 settembre. Scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata dell’attore.

Dove e quando è nato, età, biografia di Ciro Petrone

Ciro Petrone è nato a Napoli l’11 ottobre del 1987. Ha 35 anni. Nel 2008 è nel cast del film Gomorra di Matteo Garrone, tratto dll’omonimo romanzo di Roberto Saviano. Nel film Petrone interpreta il ruolo di Pisellino.

Fidanzata, Instagram e vita privata

L’attore è fidanzato con Federica Caputo, con la quale ha partecipato nel 2019 a Temptation Island Vip. I due non hanno figli. Sul suo profilo Instagram l’attore conta oltre 70mila follower: ciropetrone_. L’attore è un grande tifoso del Napoli.

La carriera di Ciro Petrone

Grazie alla sua interpretazione nel film Gomorra, l’attore nel 2008 viene premiato come Attore dell’anno durante la XIII edizione del Capri Hollywood – International Film Festival. Torna a recitare per Garrone anche nel 2012, in Reality, e nel 2019 in Pinocchio. Ha preso parte anche ad alcune produzioni televisive: L’ispettore Coliandro, Il clan di Scampia e La vita promessa.

Nel 2009 partecipa come concorrente al reality La fattoria e nel 2019 è in Temptation Island Vip. Nel 2023 è tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello.