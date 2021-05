Ciro Priello chi è, età, altezza, moglie, figlia, vita privata, The Jackal, Lol, Amici, carriera e biografia

Chi è Ciro Priello: età, altezza, moglie, figlia, vita privata, The Jackal, Lol, Amici, carriera e biografia dell’attore, comico e autore oggi 13 maggio ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, in onda su Rai 1 dalle ore 14.

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome e biografia di Ciro Priello

Ciro Capriello, in arte Ciro Priello è un attore, autore e comico italiano nato a Napoli il 12 marzo del 1986 (età 35 anni). L’attore è alto 187 cm. Appassionato d’arte sin da bambino, quando sognava di fare il ballerino, studia danza, canto e recitazione.

Per un periodo ha studiato nel quartiere partenopeo di Fuorigrotta con Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo. Nel 2004 tenta di entrare ad Amici di Maria De Filippi (al tempo Saranno Famosi) per poi essere escluso alle semifinali.

Ciro Priello dai The Jackal a Lol: Chi ride è fuori

Scopre in seguito la passione per i video che gli fa percorrere una nuova strada, dando vita nel 2005 alla società di produzione The Jackal, insieme a Francesco Ebbasta, amico da sempre, Simone Russo e Alfredo Felco (ad oggi vanta oltre 950mila iscritti) sul quale cominciano a postare video comici che li porta anche a dar vita a una loro personale web series di genere fantascientifico, intitolata Lost in Google e ad approdare al cinema come attori.

Ciro prende parte come attore a diverse produzioni cinematografiche e partecipa, insieme ai The Jackal, alla conduzione di Tanto non uscivo lo stesso, in onda su Rai Play nel 2020. Nel 2021, invece, partecipa e vince il nuovo comedy show italiano Amazon Original condotto da Fedez e Mara Maionchi, LOL: Chi ride è fuori.

Moglie Maura Iandoli e figlia: vita privata di Ciro Priello

Ciro Priello è sposato con la blogger e influencer Maura Iandoli, che ha partecipato spesso alle produzioni del gruppo del marito e adesso gestisce su Instagram il suo format Che ne dice Freud? in cui parla di psicologia. La coppia ha una figlia, Anna, nata il 22 agosto del 2016.