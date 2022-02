Ciro Priello dei The Jackal, chi è, dove e quando è nato, altezza, vita privata, moglie, figli

Ciro Priello dei The Jackal è tra i conduttori del Dopo Festival insieme a Roberta Capua e Paola Di Benedetto. Ma chi è Ciro Priello? Che cosa sappiamo della sua vita privata?

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome: la biografia di Ciro Priello

Ciro Priello, vero nome Ciro Capriello, è un attore comico e autore. E’ nato a Napoli il 12 marzo del 1986. Ha dunque 35 anni. La sua altezza è 187 cm.

Da bambino ha iniziato a studiare danza, canto e recitazione nel quartiere partenopeo di Fuorigrotta con Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo.

Nel 2004 ha tentato di entrare ad Amici di Maria De Filippi (al tempo Saranno Famosi), ma è stato escluso alle semifinali.

Ciro Priello, The Jackal e Lol – Chi ride è fuori

Nel 2005 crea la società di produzione The Jackal insieme all’amico Francesco Ebbasta, a Simone Russo e ad Alfredo Felco.

Sull’omonimo canale i tre cominciano a postare video comici che li portano ad una personale web series di genere fantascientifico, intitolata Lost in Google.

Da qui il debutto al cinema. Ciro Priello recita in diverse produzioni cinematografiche e partecipa, insieme ai The Jackal, alla conduzione di Tanto non uscivo lo stesso, in onda su Rai Play nel 2020.

Nel 2021 partecipa al nuovo comedy show italiano Amazon Original condotto da Fedez e Mara Maionchi, LOL: Chi ride è fuori.

La moglie Maura Iandoli e la figlia: la vita privata di Ciro Priello

Ciro Priello è sposato con la blogger e influencer Maura Iandoli, che ha partecipato in più occasioni alle produzioni dei The Jackal.

Iandoli gestisce su Instagram il proprio format Che ne dice Freud? in cui parla di psicologia.

La coppia ha una figlia, Anna, nata il 22 agosto del 2016.