ROMA – L’ex Miss Italia Clarissa Marchese precisa in una nota la sua posizione in merito alla vicenda che l’ha vista coinvolta nel caso Brizzi.

“Apprendo con profonda amarezza – afferma Clarissa Marchese – di come alcune testate giornalistiche abbiano distorto e strumentalizzato la mia testimonianza relativa al caso Brizzi e sostengano che io abbia ritrattato la mia versione. E’ una colossale fake news! Il mio invito, che rivolgo a tutti coloro che si occupano d’ informazione, è quello di rivedere le mie testimonianze a partire dal mio racconto al programma televisivo Le Iene, proseguendo poi nel corso delle altre trasmissioni fino ad arrivare all’ultima intervista rilasciata. La mia versione è sempre la stessa, in quanto pura e semplice verità, raccontata con gli stessi identici dettagli”.

“Una delle domande più frequenti – prosegue nella nota – che mi è stata rivolta dai giornalisti è stata: ‘Perché non hai denunciato subito?’ Io ho sempre risposto che dopo aver detto un secco no alla reiterata richiesta del regista di vedermi nuda in un contesto del tutto inopportuno (ovvero nella sua casa/studio) in due giorni diversi, io stessa ho di fatto evitato che si potesse consumare una violenza e non sono stata toccata perché non l’ho permesso. In seguito però alle testimonianze di 15 ragazze che raccontano di aver subito vere e proprie violenze fisiche, psicologiche e sessuali proprio in quel luogo, e per mano di quella persona con cui io tre anni fa ho avuto a che fare, ho deciso di raccontare la mia verità, con lo scopo di lanciare un messaggio: Ragazze abbiate il coraggio di dire di no, non fate mai nulla che possa ledere la vostra dignità di donna, siate forti”.

“L’interesse mediatico alla vicenda e la mia profonda convinzione che solo parlandone in ogni spazio qualcosa possa cambiare nel sistema – conclude la ex Miss Italia – mi hanno portato a rilasciare diverse interviste in proposito: tutte coerenti, senza mai aver cambiato una virgola. Con questo comunicato intendo chiarire per l’ultima volta la mia posizione e non rilascerò più dichiarazioni in merito. Mi auguro che d’ora in avanti saranno tutte le ragazze abusate a portare avanti questa battaglia, denunciando anche in tribunale dopo aver raccontato le vicende ai giornalisti, come è loro pieno diritto”.