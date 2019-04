Claudia Ciardone, la ex di Messi è da togliere il fiato sui social: ecco come ha festeggiato Pasquetta

ROMA – Claudia Ciardone ha scelto il mare del Messico per festeggiare la Pasquetta in compagnia di amiche. Claudia Ciardone è una modella argentina, attrice teatrale e televisiva che ha iniziato la sua carriera dopo essere stata la prima ad essere eliminata nella quarta stagione del Grande Fratello in Argentina, è stata sposata con Ricardo “El comandante”, popolare regista televisivo argentino. Ha occupato le prime pagine delle riviste di gossip per il suo flirt con Lionel Messi, stella del Barcellona e della Nazionale Argentina di calcio.

Claudia Ciardone, tutto quello che c’è da sapere sul suo ex Lionel Messi.

Lionel Messi non ha bisogno di presentazioni. E’ ritenuto il calciatore più forte del mondo al pari di Cristiano Ronaldo ed è stato inserito tra i calciatori più forti di sempre con Cr7, Pelé e Diego Armando Maradona. Lionel Messi è la bandiera del Barcellona. Ha iniziato a muovere i suoi primi passi in Argentina con Grandoli, Central Cordoba e Newell’s Old Boys poi è stato notato dal Barcellona e si è trasferito in Spagna.

Lo staff medico del Barcellona lo ha aiutato a crescere visto che non riusciva a mettere cm, mentre la sua classe è stata sempre cristallina. Non appena ha esordito in prima squadra, Messi si è imposto subito con i suoi gol ed i suoi assist.

Con i blaugrana ha vinto 4 Champions League, 3 Supercoppe Europee e 3 Mondiali per Club a livello internazionale. In Spagna ha vinto 9 scudetti, 6 Coppe di Spagna e 8 Supercoppe Spagnole. Gli manca solamente un grande trionfo con la maglia della Nazionale Argentina di Calcio.