Claudia Endrigo, chi è la figlia di Sergio Endrigo, età, libri, madre Lula, marito, figli

Chi è Claudia Endrigo, figlia di Sergio Endrigo, età, libri, madre, marito, figli. Una donna che ha passato buona parte della sua vita ad onorare la memoria del padre.

Dove e quando è nata, età, biografia di Claudia Endrigo

Claudia Endrigo è nata nel 1965, non sappiamo dove e nemmeno la data di nascita esatta. Quindi oggi ha circa 56 anni (naturalmente non sappiamo se già compiuti o meno). Chiaramente non si conosce nemmento il suo segno zodiacale.

Le fu dato il nome Claudia perché era lo stesso della nonna paterna, la madre del cantautore Claudia Smareglia.

Marito, figli, madre Lula: vita privata di Claudia Endrigo

Claudia Endrigo non ha marito nè figli. Non è dato sapere nemmeno se attualmente abbia un compagno o un fidanzato. Tuttavia in qualche occasione ha detto di non essere fatta per la convivenza: “Vorrei un fidanzato a vita”.

Sua madre è Maria Giulia Bartolocci, detta Lula. Lula e Sergio Endrigo si sposarono nei primi anni Sessanta e sono ora sepolti a Terni, città della quale lei era originaria.

Claudia Endrigo e i libri sul padre Sergio Endrigo

Come detto, Claudia Endrigo ha speso buona parte della propria vita a promuovere il ricordo del padre. Per questo ha scritto alcuni libri: Sergio Endrigo, mio padre e Artista per caso, con la preafazione di Claudio Baglioni.

Durante una intervista aveva detto: “Mio padre Sergio era una persona molto allegra, anche se apparentemente appariva un po’ scostante”. Quella del cantante era “semplicemente riservatezza. Ricordo di quella volta al Festival di Sanremo, eravamo tutti così eleganti. Ho ancora un gilet anni settanta indossato da mia madre che porto ancora oggi”.

Claudia Endrigo e i diritti sui dischi di Sergio Endrigo

Durante una intervista a Famiglia Cristiana, qualche anno fa, Claudia disse che la famiglia deteneva i diritti dei dischi di Sergio Endrigo. E che stava conducendo una battaglia perché le case discografiche li ri pubblicassero. In modo da non disperdere il patrimonio musicale del padre.