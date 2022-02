Claudia Ferri, chi è, dove e quando è nata, vero nome, il cambio di sesso, Anna Tatangelo, Paola Barale

Claudia Ferri è tra gli ospiti di oggi di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, il programma del primo pomeriggio di Rai 1. Ma chi è Claudia Ferri? Che cosa conosciamo della sua vita privata?

Chi è, dove è nata, vero nome: la biografia di Claudia Ferri

Claudia Ferri, nata come Claudio Ferri, è la truccatrice di Anna Tatangelo e di altri personaggi dello spettacolo italiani, come Paola Barale. Come Anna Tatangelo è originaria di Sora, in provincia di Frosinone.

A lei la Tatangelo dedicò la canzone ‘Il mio amico’, cantata al Festival di Sanremo nel 2008. E lei, o meglio all’epoca ancora lui, a 40 anni ha deciso di cambiare sesso.

In una intervista a Gay.it ha raccontato il suo percorso di transizione: “Oggi mi sento realizzata. Sono finalmente felice. Sono quella che avrei sempre voluto essere. Ho passato un periodo che definirlo difficile è poco. Non riuscivo a vedermi con i pantaloni e mi sentivo a disagio ogni volta che dovevo presenziare agli eventi che frequentavo per lavoro e non. Non riuscivo a mettere la giacca. Non mi sentivo bene ogni qual volta che guardavo l’armadio e, a vedermi per quella che non ero, morivo dentro”.

La decisione di avviare il percorso di transizione, durato circa due anni, è maturata con il tempo: “Ho preferito aspettare il momento giusto. A quarant’anni si è più maturi e, soprattutto, più consapevoli. Poi, in passato, c’era un’insicurezza da non sottovalutare che mi ha accompagnata per un bel po’ di tempo facendomi rimandare, di volta in volta, il grande passo”.

La truccatrice dei vip

Tra i personaggi truccati da Claudia Ferri sul suo sito la make up artist elenca: Valeria Golino, Isabella Ferrari, Laura Chiatti, Marisa Bereson, Mariacarla Boscono, Claudia Pandolfi, Margaret Made, Luca Argentero, Violante Placido, Martina Stella, Anita Caprioli, Maria Sharapova, Enio Morricone.

Tra i fotografi con cui ha collaborato cita Comte, Francesco Escalar, MaxeDagalas, Clif Lipson, Gian Paolo Barbieri.

Marito, figli, ex: la vita privata di Claudia Ferri

Claudia Ferri ha al proprio fianco un compagno da diversi anni. Di lui ha parlato nella stessa intervista rilasciata a Gay.it: “Ho avuto la fortuna di aver trovato una persona meravigliosa da sette anni. Mi ha aiutata standomi vicino. Forse neanche lui sa il bene che mi fa con la sua presenza”.

Claudia ha un rapporto molto stretto anche con Anna Tatangelo, come lei di Sora, sua amica da molti anni. E proprio Anna Tatangelo rivelò la sua omosessualità con la sua esibizione a Sanremo: “Anna è importante sotto ogni punto di vista. Con la canzone che mi dedicò a Sanremo mi diede una visibilità allucinante e quel periodo non lo ricordo proprio col sorriso, nonostante il grande messaggio d’amore che c’era dietro. Fu un outing mediatico pazzesco e, dopo quell’esposizione, non avevo più nulla da nascondere. Io non ero ancora dichiarata con la mia famiglia e a mia madre, da sempre molto discreta e riservata, prese un colpo quando mi vide sui vari giornali”.