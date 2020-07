Claudia Galanti, è morto il padre della showgirl

ROMA – E’ morto il padre di Claudia Galanti.

A scriverlo è il settimanale Chi.

Il papà della Galanti viveva in Uruguay, terra d’origine della showgirl:

“Doccia fredda per Claudia Galanti – si legge sulla rubrica Chicche di gossip di Chi – che ha scoperto il decesso di suo papà, che si trovava in Uruguay. Claudia, quando ha appreso la notizia, stava lavorando al suo progetto di cucina.

Poi, è arrivato il grande dolore”.

Modella, attrice e showgirl, Claudia Galanti è molto nota in Francia e in Italia dove nel 2010 e nel 2016 ha anche partecipato a due edizioni de L’ Isola dei Famosi.

Ma non solo.

La Galanti ha anche partecipato in veste di opinionista in vari programmi come L’Italia sul 2, Quelli che il calcio, Le amiche del sabato, Domenica Cinque, Verissimo e Domenica Live.

Nell’estate del 2017 la modella ha preso parte al programma #Estate, condotto da Alfonso Signorini in seconda serata su Canale 5.

In questo programma la Galanti era protagonista di una rubrica di cucina assieme allo chef stellato Andrea Berton.

Nell’estate del 2010 la Galanti si è fidanzata con il noto imprenditore francese Arnaud Mimran.

Con lui la Galanti ha avuto tre figli: Liam Elijah,Tal Harlow e Indila Carolina Sky.

Quest’ultima è morta nel sonno nel 2014.

Nello stesso anno la storia tra Claudia Galanti e l’imprenditore francese è finita. (Fonti: Chi).